Rusia confirmă că pilotul avionului de atac prăbușit în Marea Azov nu a supraviețuit. Accidentul, filmat de oamenii aflați la plajă VIDEO

Pilotul avionului de atac Su-25, care s-a prăbuşit luni în timpul unui zbor de antrenament în sud-vestul Rusiei, deasupra Mării Azov, nu a supravieţuit, au anunţat autorităţile locale, relatează Reuters.

Anterior, responsabili ruşi anunţaseră că pilotul a reuşit să se catapulteze şi a fost adus la ţărm.

”Transmit condoleanţe rudelor bărbatului care şi-a pierdut viaţa în prăbuşirea avionului de atac Su-25 în timpul unui zbor de antrenament”, a indicat pe Telegram Roman Bublik, liderul districtului Eiski, în regiunea Krasnodar, unde s-a produs accidentul.

❗️ Russian publication Baza reports that the pilot of the downed SU-25 attack aircraft has died, doctors were unable to save him. https://t.co/wIctz9pooU pic.twitter.com/QJ0Sg3srRC