Podul Antonov, care făcea legătura între Herson și malul stâng al Niprului, a fost distrus, potrivit imaginilor apărute vineri, 11 noiembrie, pe rețelele de socializare.

Deocamdată nu se știe exact ce a dus la prăbușirea unei mari bucăți din calea rutieră a podului, însă se pare că acesta ar fi fost aruncat în aer de rușii care se retrăgeau din zona Herson.

În timpul ocupației, rușii au folosit podul pentru a se aproviziona cu muniții. Ulterior, l-au folosit pentru a se retrage de cealaltă parte a râului.

Kievul nu a emis o reacție oficială în care să-i acuze pe ruși de distrugerea podului, însă un cunoscut jurnalist rus pro-Kremlin, Alexander Kots, s-a filmat lângă pod afirmând că ”se pare că Armata Rusă l-a distrus după ce s-a retras”, relatează BiziDay.

#Russian propagandist Kots indirectly confirmed the blast of the #Antonivka Road Bridge by the occupiers. pic.twitter.com/2TMdP2Ci0Z