Podul între Crimeea și Herson ”nu mai este utilizabil”. Momentul atacului de la Chongar cu rachete Storm Shadow VIDEO

Podul Chongar, dintre Crimeea și Herson, zonă ocupată din sudul Ucrainei, ”nu mai este utilizabil” pentru moment, susține un oficial rus, conform Le Monde.

„Din păcate, podul este mult mai deteriorat decât am crezut inițial. În următoarele cincisprezece până la douăzeci de zile, sau chiar mai mult, timpul în care se lucrează și în care stabilim ce putem face, podul nu mai este utilizabil pentru trafic”, a declarat la televiziunea rusă șeful administrației pentru zona ocupată al regiunii Herson, Vladimir Saldo.

Saldo a declarat că podul ar fi fost probabil atacat de rachetele Storm Shadow care au deteriorat drumul. El a adăugat că nu au fost raportate victime.

A video of the attack on the #Chongar bridge appeared. pic.twitter.com/m0FgupBP7b