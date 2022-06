Toate cele trei poduri care duc către oraşul asediat Severodoneţk au fost distruse, a anunțat luni, 13 iunie, guvernatorul regional Serghei Haidai.

Potrivit acestuia, orașul este ocupat în proporție de 70%-80% de ruși.

În urma distrugerii podurilor care leagă Severodoneţk de oraşul vecin Lisiceansk, evacuarea rezidenţilor şi transportul de bunuri au devenit însă imposibile.

