Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat vineri, 24 februarie, că țara sa i-a livrat Ucrainei patru tancuri Leopard şi este pregătită să furnizeze altele în curând, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire, la Kiev, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

On the anniversary of Russia's horrific attack on Ukraine, I came to Kyiv to give a clear message of continued support for Ukraine. pic.twitter.com/lpRbBresvL