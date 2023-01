Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării a făcut public un videoclip cu momentul în care un centru de comandă al rușilor a fost distrus în urma unui atac spectaculos.

Centrul de comandă, aflat în orașul Nova Kahovka, pe malul Niprului, în regiunea Herson, a fost atacat în noaptea de 23 spre 24 ianuarie de trupele de comando ale serviciului de informații al Ministerului Apărării din Ucraina (GUR).

Potrivit sursei citate, soldații au traversat râul în ciuda minelor amplasate la mal și a fortificațiilor instalate. Ei au deschis focul asupra pozițiilor ruse când se aflau încă în barcă.

”După ce au luptat cu inamicii, soldații au distrus casa în clădirea în care se afla postul de comandă cu lansatoare de grenade”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Instituția a mai precizat că rușii au solicitat ajutor de la o unitate specială de blindate și de aviație, lucru care i-a ajutat pe ucraineni să descopere date despre rezervele lor.

”În timpul luptei, inamicul a suferit pierderi importante. Soldații noștri au ucis cel puțin 12 invadatori, au distrus un vehicul blindat de transport și au capturat un prizonier”, se mai arată în comunicat.

Video-ul a fost distribuit pe Twitter și de site-ul WarTranslated.

”Imagini nebunești cu un atac îndrăzneț al trupelor speciale GUR împotriva pozițiilor ruseșeti la Nova Kahovka pentru a localiza personalul, echipamentul și postul de comandă. Grupul a îndeplinit misiunea cu succes și s-a întors după ce a distrus postul și 12 invadatori”, a scris Dmitri, administratorul site-ului, în mesajul care însoțește filmarea.

Insane footage of a daring Ukrainian GUR assault of the Russian positions at Nova Kakhovka to locate personnel, equipment, and command post. Group successfully completed the mission and returned having destroyed the post and 12 invaders. pic.twitter.com/SOIEqCFHIE