Postarea ironică a Germaniei la adresa lui Serghei Lavrov care i-a înfuriat pe africani: ”Animalele sălbatice sunt o glumă pentru voi?”

Ministerul german de Externe a intrat sub tirul criticilor după ce a făcut un comentariu ironic la adresa turneului pe care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, îl face în Africa, relatează BBC.

”Ministrul rus de Externe Lavrov se află în Africa, nu pentru a vedea Leopardul (iar aici a folosit un emoji reprezentând un leopard - n.red.), ci pentru a afirma fără menajamente că partenerii Ucrainei vor să distrugă tot ceea ce este rusesc”, a scris Ministerul de Externe al Germaniei marți, pe Twitter, comentând turneul oficialului rus.

The Russian Foreign Minister #Lavrov is in Africa, not to see 🐆, but to bluntly claim that #Ukraine’s partners “want to destroy everything Russian”. Here is a 🧵 with all of his “evidence”: 1/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 24, 2023

Referirea la leopard a fost un joc de cuvinte legat de tancurile pe care Germania a anunţat miercuri că le va trimite Ucrainei, după discuţii pe această temă care au ţinut prima pagină a actualităţii.

Ads

Însă mulţi au fost înfuriaţi de sugestia că fauna sălbatică a Africii a fost singurul lucru care a meritat să-l aducă pe trimisul rus pe continent, plus că leopardul este un stereotip pentru prejudecăţile despre continentul african.

”Continentul african, oamenii şi animalele sale sălbatice sunt o glumă pentru dumneavoastră?”, a întrebat retoric Ebba Kalondo, purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Uniunii Africane. Ea a remarcat, de altfel, că însăşi Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, a vizitat recent sediul Uniunii Africane din Etiopia. ”A venit să vadă animalele?”, a întrebat Ebba Kalondo.

Ads

Hi @GermanyDiplo.Your boss @ABaerbock visited the @_AfricanUnion based in one of the more than 20 African countries that Germany enjoys reciprocal diplomatic relations with. Did she come to see animals? Or is the Continent of Africa, its people & wildlife just a joke to you? https://t.co/RkzWsBbBoH — Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) January 25, 2023

”De câte ori ar trebui să vă spunem că Africa înseamnă mai mult decât a vedea animale sălbatice?”, a scris pe Twitter şi jurnalistul Kofi Yeboah.

You had no shame tweeting this in this age of “abundance” of knowledge. How many times should we tell you that Africa is more than seeing wild animals?? https://t.co/GW87gyDDAM pic.twitter.com/r3SsVM1qrj — Kofi Yeboah (@kofiemeritus) January 25, 2023

Ads

”Folosirea unor stereotipuri teribile despre Africa (”Africa este un peisaj vast cu animale sălbatice în tufişuri”) ca să punctaţi un avantaj geopolitic în faţa adversarului într-un război european nu vă va aduce niciun prieten african”, a comentat şi Zainab Usman, directoare la Africa Carnegie.

This is not a good look, @GermanyDiplo. Using terrible stereotypes of Africa (“Africa is a vast landscape of wild animals in the bush”) to score a geopolitical upper cut to an adversary in a European war will not win you any African friends. Tone deaf! Do better! https://t.co/YwOZopBg1M — Zainab Usman (@MssZeeUsman) January 25, 2023

Serghei Lavrov se află într-un turneu african, pentru a doua oară în decurs de şase luni, în condiţiile în care, pe fondul războiului din Ucraina, Moscova vrea să-şi consolideze legăturile şi să-şi extindă influenţa pe un continent curtat atât de americani, cât şi de chinezi.

Ads