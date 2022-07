Preot ucrainean atacat cu o cruce de un ”confrate” rus. Ce l-a scos din minți pe slujitorul lui Putin VIDEO

Un preot rus a atacat cu crucea un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, nemulțumit de comentariile acestuia la adresa președintelui Vladimir Putin și a patriarhului Kirill.

Incidentul a avut loc pe 22 iulie în regiunea Viniția, din Ucraina, la înmormântarea unui soldat ucis de ruși.

Potrivit Newsweek, preotul rus a întrerupt brutal slujba după ce preotul ucrainean i-a acuzat pe susținătorii patriarhului Kirill al Moscovei că îi ajută pe ocupanții ruși.

Preotul agresiv a fost identificat de un activist local ca fiind Mihailo Vasiliuk.

În videoclipul distribuit pe rețelele de socializare se poate vedea cum se apropie de preotul ucrainean Anatolii Dudko și începe să-l lovească cu crucea.

Preotul rus s-a dezlănțuit după ce Duko a declarat că președintele Vladimir Putin a declanșat războiul pentru a-i proteja pe credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse.

