Surse: Putin și-a informat generalii că va invada Ucraina săptămâna viitoare. Se prevede "o campanie îngrozitoare, care va începe cu două zile de bombardamente"

Statele Unite ar fi aflat că președintele rus a decis să invadeze Ucraina și că Putin a transmis armatei ruse această decizie, potrivit unor oficiali din domeniul Apărării, citați de jurnalistul PBS News Nick Schifrin.

Americanii se așteaptă ca invazia să aibă loc săptămâna viitoare, potrivit sursei citate. Asaltul rusesc ar urma să fie inițiat prin bombardamente și atacuri cibernetice, urmate de o invazie care ar avea ca scop schimbarea regimului de la Kiev.

Informația a fost furnizată de Nick Schifrin, un cunoscut jurnalist american, corespondent de război.

"SUA consideră că președintele rus Vladimir Putin a decis să invadeze Ucraina și a comunicat această decizie armatei ruse, îmi spun trei oficiali occidentali și ai apărării", a scris Nick Schifrin pe Twitter în seara zilei de vineri, 11 februarie.

"Oficialii americani anticipează o campanie îngrozitoare, sângeroasă, care va începe cu două zile sau bombardamente aeriene și război electronic, urmate de o invazie, cu posibilul scop al schimbării regimului", a adăugat Schifrin.

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me.