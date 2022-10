Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost nevoit să se adăpostească într-un buncăr în timpul vizitei de marți, 25 octombrie, în Ucraina.

Liderul de la Berlin se afla în orașul Cernihiv când s-a declanșat o alertă de raid aerian. El li s-a alăturat jurnaliștilor și altor oficiali, într-un adăpost.

O fotografie din interiorul adăpostului antiaerian a fost făcută publică pe Twitter de consilierul ministrului ucrainean de Intene, Anton Gherașcenko, care a precizat că alerta a fost dată în timp ce președintele Germaniei vorbea cu jurnaliștii.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.

While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.

A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.

📷: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl