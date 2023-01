Răspunsul președinției ucrainene după ce Putin a cerut un armistițiu temporar: ”Lăsați ipocrizia”

Rusia trebuie să lase teritoriile ocupate în Ucraina înaintea oricărui armistiţiu temporar, a declarat joi, 5 ianuarie, şeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relatează CNN.

Oficialul ucrainean a denunțat drept ”ipocrizie” armistiţiul de 36 de ore anunţat de Vladimir Putin.

”Mai întâi, Ucraina nu atacă un teritoriu străin şi nu omoară civili, aşa cum face Federaţia Rusă. Ucraina distruge doar membrii armatei ruse de ocupaţie pe teritoriul său”, a scris Podoliak pe Twitter.

”În al doilea rând, Federaţia Rusă trebuie să lase teritoriile ocupate - numai atunci va exista un "armistiţiu temporar". Lăsați ipocrizia...”, a adăugat el.

