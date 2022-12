Generalul american în retragere Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane în Europa, a vorbit luni, 12 decembrie, despre o posibilă victorie a Ucrainei în Crimeea.

Generalul a făcut o predicție îndrăzneață, sugerând că autoritățile de la Kiev vor recâștiga controlul asupra peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, până în luna august, potrivit Sky News.

Pierderea unui teritoriu pe care îl deținea chiar înainte de invazia tot mai problematică a Ucrainei din luna februarie ar reprezenta o rușine uriașă pentru președintele rus Vladimir Putin.

”Statul Major General al Ucrainei va continua să lovească cartierele generale rusești și liniile de comunicații (logistică) în următoarele săptămâni, până în februarie, pentru a crea condițiile pentru faza decisivă a campaniei, eliberarea Crimeei”, a declarat Hodges, potrivit Digi24.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq's and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV