Prigojin ar fi plănuit să captureze doi înalți oficiali militari din Rusia. Cine i-a dejucat planul

Evgheni Prigojin ar fi plănuit să captureze doi importanți oficiali militari ruși, în timpul rebeliunii lansate sâmbătă de gruparea paramilitară Wagner, dar FSB a aflat de complot cu două zile înainte, a relatat miercuri Wall Street Journal.

Planul lui Prigojin ar fi fost de a-i captura pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu, și pe generalul de rang înalt al armatei, Valeri Gherasimov, când cei doi au vizitat o regiune de la granița cu Ucraina, potrivit WSJ, relatează Nexta.

Sursele publicației susțin că planul lui Prigojin avea șanse bune de reușită, dar FSB a aflat de complot. Astfel, Prigojin a fost obligat să acționeze mai devreme și să improvizeze pe drum.

