Un primar rus dat în urmărire pentru corupție a fugit pe frontul din Ucraina: ”Apăr interesele patriei noastre” VIDEO

Un primar din Bolșoi Kamen, un orășel din Orientul Îndepărtat al Rusiei, dat în urmărire după ce a fost acuzat de corupție, a anunțat că este pe frontul din Ucraina, relatează Novaia Gazeta.

Într-un mesaj video postat pe Telegram, Rustiam Abușaev susține că a luat această decizie pentru ”a apăra interesele patriei”.

”Dragi prieteni! În prezent mă aflu în zona de operațiuni militare speciale. Am luat decizia de a veni aici cu mult timp în urmă, dar am simțit nevoia acută de a face acest lucru atunci când am participat la evenimentele organizate pentru familiile recruților.

Am înțeles că trebuie să vin fără întârziere și să apăr interesele patriei noastre”, a declarat Abușaev, potrivit Libertatea.

Acuzațiile aduse primarului

Prezența sa pe front îl ajută însă să evite problemele penale cu care se confruntă. În martie, autoritățile din Rusia au emis pe numele edilului un mandat de arestare în lipsă într-un dosar care vizează o afacere frauduloasă cu terenuri, într-o suburbie din Vladivostok, și pentru operațiuni comerciale ilegale. Potrivit anchetatorilor, primarul și încă două persoane i-au oferit unei persoane cu dizabilități două terenuri fictive, care ulterior au fost reînregistrate pe numele altor persoane și împărțite în 22 de parcele, pe care le-au folosit inculpații. Prejudiciul estimat depășește peste 600.000 de euro.

Presa din Rusia precizează că Abușaev nu a demisionat, ci se află în concediu.