Armata ucraineană a făcut public vineri, 29 iulie, un videoclip în care apar în acțiune lansatoarele multiple de rachete M270.

Ucraina a primit din Marea Britanie primele sisteme M270 la jumătatea lunii iulie. Atunci, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, anunța că ”vor fi o bună companie pentru HIMARS pe câmpul de luptă”. ”Mulțumim partenerilor noștri. Fără milă pentru inamic”, a adăugat el.

Pentru că sistemele sunt fabricate în SUA, Londra a avut nevoie de acordul Washingtonului pentru a livra lansatoarele respective Kievului.

#Ukraine: The first video of a British-supplied 🇬🇧 M270B1 multiple rocket launcher in action in Ukraine - also accompanied by a British FV103 Spartan armored personnel carrier, which is apparently used as a command vehicle. pic.twitter.com/aHrBGDG3e6