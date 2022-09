Șeful administrației autoproclamatei Republici Populare Lugansk (LPR) a anunțat vineri, 16 septembrie, că Procurorul general şi adjuncta sa au fost ucişi într-o explozie produsă în sediul unde lucrau, relatează AFP.

”Astăzi, în urma unui act terorist, procurorul general al LPR, Serghei Gorenko, şi adjuncta sa Ekaterina Steglenko au fost ucişi”, a anunţat pe Telegram liderul prorus al acestei regiuni separatiste, Leonid Pasecinik.

”Explozia, care s-a produs în clădirea Parchetului General (...) arată că regimul de la Kiev a depăşit toate limitele acceptabilului”, a adăugat el.

(Ekaterina Steglenko FOTO Twitter / Nexta)

Pasecinik nu a dat alte detalii despre natura exploziei, dar a afirmat că autorităţile separatiste sunt în căutarea unor ”persoane care au legătură cu această crimă”.

Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis, într-un mesaj pe Twitter, că ”eliminarea” Procurorului general al LPR este rezultatul unor confruntări între ”grupurile criminale locale”.

Elimination of so-called "LNR prosecutor general" and his deputy should be considered as showdowns of local organized criminal groups that could not share looted property before a large-scale escape. Or as RF's purge of witnesses to war crimes. Investigation will show...