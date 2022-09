Momentul emoționant când un profesor din Ucraina revine în sala de clasă direct de pe front VIDEO

Un profesor din Ucraina a fost filmat în timp ce și-a surprins elevii în clasă, unde a revenit direct de pe front.

Videoclipul, postat pe Twitter de Anton Gherașenco, fost ministru adjunct la Afacerilor Interne al Ucrainei, a fost filmat la școala Velykokliuchivska.

Când l-au văzut, elevii l-au îmbrățișat bucuroși pe profesorul Roman Palamarhuk, care era îmbrăcat în haine militare.

A teacher came back from the war during class.

This is how his students welcomed him.

Roman Palamarchuk, P.E. teacher at Velykokliuchivska school, and his students are in this video.

📹- Velykokliuchivsky school / Facebook pic.twitter.com/hZmNLBKUmt