Promisiunea făcută de premierul Canadei după întâlnirea cu Zelenski. Este prima dată de la începutul războiului când liderul de la Kiev a ajuns în această țară

Premierul canadian Justin Trudeau l-a primit vineri, 22 septembrie, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Ottawa, ”pentru a reitera susţinerea în curs militară, economică, umanitară şi în domeniul dezvoltării a Ucrainei”, relatează CNN.

Canada ”va continua să fie alături de Ucraina atât timp cât este necesar”, a dat asigurări Guvernul Trudeau într-un comunicat, joi, înaintea vizitei lui Zelenski în Canada.

”Cei doi lideri vor continua să coopereze îndeaproape pentru a consolida relaţiile ţărilor noastre şi a ajuta poporul ucrainean să poată să se apere împotriva invaziei ruse brutale şi nejustificate”, se arată în comunicat.

Trudeau şi Zelenski au participat la o ceremonie de semnare ”în vederea consolidării relaţiilor economice între cele două ţări”.

Premierul canadian a postat pe X o înregistrare video în care îi primeşte pe Zelenski şi pe Prima Doamnă, Olena Zelenska, la debarcare în Canada.

🇺🇦🇨🇦President Volodymyr #Zelensky, together with Olena #Zelenska, has arrived in #Ottawa, #Canada. This is the President's first visit to the country since the start of Russia's full-scale invasion in February 2022.

