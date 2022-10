Imaginile în care recruții ruși apar beți au fost comentate la televiziunile rusești.

Într-o emisiune moderată de cel mai cunoscut propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, un general, actual deputat, a susținut că situația este una normală.

”Normal, sunt puțin chercheliți, ca să nu spun mai mult. Iar unii comentează " Au venit beți, îți poți imagina așa ceva!" . Eu atât le spun: " Serios? Vă rog!" Am văzut cum s-a recrutat pentru războaiele din Cecenia, cum au fost chemați rezerviștii în taberele de instrucție. Niciodată în viața mea nu am văzut oameni treji acolo. Ăsta-i adevărul, așa a fost mereu în țara noastră. Trebuie să menții ordinea cumva, dar ei reușesc să se ferească. Chiar și cei care dorm beți în cort o să se trezească și o să meargă să studieze știința militară. Așa a fost mereu și așa va fi mereu”, a declarat fostul comandant adjunct al Districtului Militar Sudic al Rusiei, Andrei Guruliov, la o emisiune tv.

After seeing videos of freshly-mobilized Russians—so drunk they could barely stand—many asked me whether it's for real. Hear it straight from the horse's mouth: former deputy commander of Russia's southern military district: "Never in my life have I seen any sober people there." pic.twitter.com/zPsVt1A82s — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 1, 2022

Ads

Imaginile cu recruții beți au fost distribuite pe rețelele de socializare în contextul ordinului președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțială.

Intoxicated Russian trooper heads out into battles with a flag and a rifle, he is eliminated by Ukrainian return fire.#Ukraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/WAdO1p2GVV — R̷u̷s̷s̷k̷i̷e̷ ̷U̷k̷r̷a̷i̷n̷e̷ (@RusskieUkraine) September 25, 2022

Ads

More elite mobik servicemen after a long day at the bootcamp! pic.twitter.com/SG9Cur0BOy — Dmitri (@wartranslated) October 2, 2022

Unii dintre ei s-au luat la bătaie cu comisarii la centrele de încorporare, alții au mers la mobilizare cu sticla de vodcă în mână, iar alții au fost surprinși, după o zi de antrenament, dormind îmbrăcați, cu sticla de băutură în buzunar, potrivit Digi24.

A brawl broke out among Russian men at a mobilisation point in Yuzhno-Kurilsk, a small town on Kunashir Island (which is claimed by Japan)https://t.co/67Im9d6IVT pic.twitter.com/G4XdaFuX8a — Francis Scarr (@francis_scarr) September 23, 2022

Ads

The elite mobik was too bored so came to the parade ground with his own flask of Stolovaya vodka 😂 pic.twitter.com/cxne4kZwKW — Dmitri (@wartranslated) October 2, 2022

În urma apariției acestor înregistrări, recruții lui Putin au fost supranumiți ”trupe de etil”.

Ads