Evgheni Satanovski, unul dintre cei mai importanți propagandiști ai Kremlinului, a propus într-o emisiune uciderea liderilor occidentali care ajută Ucraina.

Invitat în emisiunea ”Seara cu Vladimir Soloviov”, marți, Satanovski, care conduce Institutului Rusesc pentru Orientul Mijlociu, a propus întocmirea unei listei cu oficiali NATO care trebuie uciși.

”Rusia este ceea ce este, în termeni de națiune. Vom continua să fim așa cum suntem. Cei care sunt cu noi vor fi bine, iar pe restul îi vom ucide... Sunt un grup relativ mic care se ocupă de această tabără și acționează împotriva noastră - sunt amenințători și nu se tem de nimic. De pe vremea lui Gorbaciov, odată ce am început să jucăm după regulile lor, au încetat să se mai teamă de noi. Acesta este factorul principal”, a declarat el, potrivit Adevărul.

Top propagandists on Russian state TV brainstormed about various ways of attacking the West for helping Ukraine: from plotting to kill powerful government officials on "The Satanovsky List," to using energy as a weapon against Europe. More in my article ⤵️https://t.co/IJf3vEqmol pic.twitter.com/aUvKFqODZL