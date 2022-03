Un propagandist de top al Kremlinului amenință Occidentul: "Dacă aveți impresia că ne oprim la Ucraina, mai gândiți-vă!" VIDEO

În lumea suprarealistă a televiziunii de stat ruse, țara condusă de Putin este pe cale să învingă în războiul său împotriva Ucrainei, care este prezentat ca o bătălie împotriva Statelor Unite și a NATO.

Potrivit propagandiștilor de top de la Kremlin, este doar o chestiune de timp până când Occidentul își va recunoaște înfrângerea, va plăti despăgubiri Moscovei, altfel riscă chiar un atac nuclear.

Vladimir Soloviev, gazdă a unei emisiuni difuzate pe canalul Rusia 1, a amenințat flagrant țările occidentale: „Dacă voi credeți că ne vom opri în Ucraina, gândiți-vă la asta de 300 de ori. Permiteți-mi să vă reamintesc că Ucraina este doar o etapă intermediară”.

Please, share! Famous Russian propagandist Soloviev is directly threatening the West. “If you think that we will stop at Ukraine, think about this 300 times. Let me remind you that Ukraine is only an intermediate stage"

