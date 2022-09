Un nou dialog halucinant între Vladimir Soloviov, propagandistul preferat al lui Vladimir Putin, și Margarita Simonian, șefa canalului Russia Today le-a fost prezentat rușilor, la postul Russia-1, în contextul haosului provocat de mobilizarea parțială ordonată recent de liderul de la Kremlin.

Încercând să găsească țapi ispășitori, Soloviov a reclamat faptul că haosul ar fi fost creat de ofițerii de recrutare, care ar fi trimis greșit citații de înrolare celor care nu erau eligibili, și a propus împușcarea acestora.

”Toți am citit că primul val va fi reprezentat de soldați, sergenți și ofițeri de rang inferior până în vârsta de 35 de ani. Dar trebuie să vă arăt câte ordine de încorporare sunt distribuite unor soldați de 45 sau 43 de ani?”, a întrebat Simonian, făcând referire la persoanele care au trecut de vremea serviciului militar.

”Cred că inclusiv unul de 62 de ani a reușit să fie convocat”, a afirmat Soloviov.

Simonian a completat declarația lui Soloviov, afirmând că a văzut cazul unui bărbat, în vârstă de 59 de ani, care a primit citația de încorporare.

Last night Kremlin mouthpieces Vladimir Solovyov and Margarita Simonyan tried to find scapegoats for Russia's chaotic mobilisation, with Solovyov even calling for overzealous recruitment officers to be shot

I don't think this morning's attack in Siberia was what he had in mind pic.twitter.com/bXw4X7eMzr