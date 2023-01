Noua ambasadoare a SUA în Rusia, Lynne Tracy, a mers luni, 30 ianuarie, la Ministerul rus de Externe pentru a-și prezenta acreditarea.

Oficialul american a pledat pentru dialog cu Kremlinul, în pofida ”tensiunii fără precedent” între Washington şi Moscova, transmite agenţia EFE.

”Ambasadoarea Tracy acordă o atenţie specială menţinerii dialogului între capitalele ţărilor noastre într-o perioadă de tensiuni fără precedent”, a scris Ambasada SUA pe canalul său de Telegram.

Noua şefă a misiunii diplomatice americane îşi va axa activitatea, de asemenea, asupra cetăţenilor americani aflaţi în detenţie în Rusia şi asupra promovării legăturilor între popoarele rus şi american, se mai arată în acelaşi mesaj.

Lynne Tracy a fost primită luni la sediul Ministerului rus de Externe de viceministrul de externe rus Serghei Riabkov, căruia i-a înmânat copiile scrisorilor de acreditare. Ea a rămas la sediul MAE rus circa o jumătate de oră şi la plecare nu a făcut declaraţii de presă.

”Şefei misiunii diplomatice americane i s-a indicat că actuala direcţie a Washingtonului de confruntare este contraproductivă şi va conduce în mod inevitabil la consecinţe negative”, a semnalat la rândul său MAE rus într-un comunicat.

Serghei Riabkov şi Lynne Tracy au abordat stadiul relaţiilor bilaterale, ”care în ultima perioadă s-au agravat în mod dramatic din vina Washingtonului”, notează MAE rus în textul difuzat.

”Partea rusă speră că ambasadoarea SUA va respecta strict în activităţile sale legislaţia rusă, va respecta normele şi uzanţele diplomatice şi va rămâne fidelă principiului neingerinţei în afacerile interne ale ţării în care se află”, adaugă Ministerul rus de Externe.

În apropierea sediului acestuia, mai mulţi tineri pro-Kremlin au protestat față de politica SUA în timp ce noua ambasadoarea americană era primită de viceministrul rus de externe, care declarase mai devreme că nu are sens ca Moscova să discute cu Kievul sau cu ”păpuşarii” acestuia în condiţiile în care Washingtonul şi partenerii săi au decis să ofere Ucrainei tancuri şi vehicule blindate.

