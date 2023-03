Mamele și soțiile soldaților ruși antrenați insuficient îi cer lui Putin să-i retragă din prima linie: ”Sunt trimiși ca mieii la sacrificare” FOTO

Un grup de femei, mame și soții ale soldaților ruși trimiși în Ucraina, i-au cerut public președintelui Vladimir Putin să îi retragă din prima linie a frontului, relatează Sky News.

Femeile au reclamat faptul că soții sau fiii lor au fost trimiți ”la măcel”, fiind obligați să intre în luptă fără pregătire și provizii suficiente.

Acestea au declarat că soldații au fost repartizați la începutul lunii martie într-o brigadă de asalt după o perioadă de antrenament de doar patru zile și erau pur și simplu ”carne de tun”.

Femeile țin o pancartă în limba rusă pe care scrie ”580 Divizie separată de artilerie obuzier”.

Relatives of reservists from the Moscow region asked to recall soldiers from the front lines

Mothers and wives of reservists mobilized from the Moscow region appealed to Putin and Shoigu not to send their relatives to the front lines. In a video message, the women complained… https://t.co/27Z9Sh7guL pic.twitter.com/eGP5t1oDAr