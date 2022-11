Putin ar plănui a doua rundă de mobilizare, la începutul lui 2023. Anunțul unui oficial ucrainean

Anton Gerașcenko, consilierul ministrului ucrainean de Interne, susține că Rusia se pregătește pentru o a doua rundă de mobilizare.

Potrivit oficialului de la Kiev, Kremlinul ar plănui să înroleze până la 700.000 de oameni, în ianuarie.

Russia is getting ready for 2nd wave of mobilization in January. The plan is to draft 500,000-700,000. The 300,000 drafted before - already killed/wounded/demoralized.

Russians are starting to be quietly unhappy about authorities - they can't understand losses in praised army.