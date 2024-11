Putin continuă să amenințe Ucraina cu noua rachetă "Alun": "Avem un stoc pregătit de utilizare". Reacția lui Zelenski VIDEO

Preşedintele Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia va continua să testeze noua rachetă hipersonică Oreşnik în condiţii de luptă şi că dispune deja de un stoc pregătit pentru utilizare, în timp ce Ucraina a anunţat că lucrează la dezvoltarea unor sisteme aeriene pentru a contracara această armă, anunţă agenția Reuters, citată de News.ro

Putin a făcut aceste declaraţii la o zi după ce Rusia a lansat pentru prima dată noua rachetă cu rază medie asupra Ucrainei, un pas despre care a spus că a fost determinat de utilizarea de către Ucraina a rachetelor balistice americane şi a rachetelor de croazieră britanice împotriva Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Kievul colaborează cu partenerii occidentali pentru a elabora sisteme care să facă faţă „noilor riscuri”.

Putin a descris utilizarea inaugurală a rachetei Oreşnik drept un test reuşit şi a declarat că vor urma şi altele.

„Vom continua aceste teste, inclusiv în condiţii de luptă, în funcţie de situaţie şi de natura ameninţărilor la adresa securităţii Rusiei,” a spus el într-un discurs televizat adresat oficialilor din apărare şi dezvoltatorilor de rachete.

„Mai mult, avem un stoc de astfel de produse, un stoc de astfel de sisteme pregătite pentru utilizare”, a subliiniat el.

Un oficial american a afirmat, însă, că arma folosită de Rusia este una experimentală. Oficialul a declarat că Rusia dispune de un număr limitat de astfel de rachete şi că nu are capacitatea de a le desfăşura regulat pe câmpul de luptă.

Rachetele cu rază intermediară au o rază de acţiune între 3.000 şi 5.500 km (1.860-3.415 mile), ceea ce le-ar permite să lovească oriunde în Europa sau în vestul Statelor Unite, din Rusia.

Experţii în securitate au subliniat că elementul nou al rachetei Oreshnik este capacitatea sa de a transporta mai multe ogive care pot lovi simultan ţinte diferite – o caracteristică asociată de obicei cu rachetele balistice intercontinentale de rază lungă, concepute pentru a transporta ogive nucleare.

Ucraina a declarat că racheta a atins o viteză maximă de peste 13.000 km/h (8.000 mph) şi a ajuns la ţintă în aproximativ 15 minute de la lansare.

Lansarea acestei rachete face parte dintr-o escaladare accentuată a tensiunilor din această săptămână, în care atât Ucraina, cât şi Rusia au lovit teritoriile celuilalt cu arme din ce în ce mai puternice.

Moscova afirmă că, prin acordarea aprobării pentru ca Ucraina să lanseze rachete occidentale în pofunzimea teritoriului Rusiei, SUA şi aliaţii săi intră într-un conflict direct cu Rusia. Marţi, Putin a aprobat modificări de politică care au redus pragul pentru utilizarea armelor nucleare de către Rusia, ca răspuns la un atac cu arme convenţionale.

În discursul său video de seară, Zelenski a descris utilizarea noii rachete de către Rusia ca o escaladare gravă.

„Ministrul Apărării din Ucraina organizează deja întâlniri cu partenerii noştri pentru noi sisteme de apărare aeriană capabile să protejeze vieţile de noile riscuri,” a spus el.

„Când cineva începe să folosească alte ţări nu doar pentru teroare, ci şi pentru testarea noilor rachete prin acte de teroare, atunci acesta este, evident, un act de crimă internaţională”, a adăugat liderul de la Kiev.

El a îndemnat ucrainenii să rămână vigilenţi.

„Trebuie să fim conştienţi că 'tovarăşul' Putin va continua să încerce să ne intimideze,” a spus Zelenski. „Aşa şi-a construit toată puterea.”

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F