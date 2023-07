Preşedintele rus Vladimir Putin a deschis joi, 27 iulie, summitul Rusia-Africa, organizat la Sankt Petersburg (nord-vest), promiţând să livreze cereale cu titlu gratuit către şase ţări africane ”în următoarele luni”, în pofida sancţiunilor occidentale care, potrivit lui, au îngreunat exportul de cereale şi îngrăşăminte al Rusiei, relatează Reuters.

”În lunile ce urmează, vom fi în măsură să asigurăm livrări gratuite de la 25.000 la 50.000 de tone de cereale către Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republica Centrafricană şi Eritreea”, a declarat Putin în discursul său de deschidere, difuzat de televiziunea rusă, pe fondul îngrijorărilor ţărilor africane după încetarea recentă a acordului privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră. Declaraţiile sale au stârnit aplauze.

El a adăugat că Rusia va suporta, de asemenea, costurile de transport al cerealelor.

Putin a spus că, în primele şase luni ale anului în curs, Rusia a exportat deja aproximativ 10 milioane de tone de cereale în Africa, indicând că, în 2022, această cifră a fost de 11,5 milioane de tone pe întreg anul.

”Înţelegem importanţa unei aprovizionări neîntrerupte cu alimente pentru ţările africane. Este important pentru dezvoltarea socio-economică şi pentru menţinerea stabilităţii politice” pe continent, a spus preşedintele rus.

Prin urmare, a adăugat el, Rusia va continua să ”acorde o atenţie deosebită aprovizionării prietenilor africani cu grâu, orz, porumb şi alte culturi cerealiere”.

Putin a mai spus că regretă că partea rusă a acordului privind exporturile de cereale prin Marea Neagră nu a fost îndeplinită, ceea ce a dus la suspendarea acestuia, reiterând că Moscova s-a retras deoarece niciuna dintre promisiunile care i-au fost făcute cu privire la facilitarea propriilor sale exporturi de cereale şi îngrăşăminte nu a fost îndeplinită.

