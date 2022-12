Liderii pro-ruși, decorați de Putin pentru anexarea ilegală a celor patru regiuni ucrainene VIDEO

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a decorat marţi, 20 decembrie, la Kremlin, pe liderii proruşi ai celor patru regiuni ucrainene - Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie -, anexate ilegal de Moscova în septembrie, transmite EFE.

Liderii proruşi din Lugansk, Leonid Pasecinik, şi din Doneţk, Denis Puşilin, au primit ”Ordinul pentru Merit al Patriei”, gradul I.

În schimb, Evgheni Baliţki şi Vladimir Saldo, liderii proruşi ai Zaporojie şi respectiv Herson, au primit acelaşi ordin, dar în gradul III, potrivit transmisiunii în direct a ceremoniei solemne desfăşurate în Sala Sf. Ecaterina a Marelui Palat al Kremlinului.

