Preşedintele Vladimir Putin a susținut joi, 5 octombrie, că Rusia urmăreşte în conflictul din Ucraina să ”construiască o nouă lume lipsită de hegemonia occidentală”, consemnează agenţiile AFP şi Reuters.

Liderul de la Kremlina a cuzat Occidentul că şi-a pierdut simţul măsurii şi al realităţii refuzând cu o atitudine ”arogantă” orice compromis.

”Auzim mereu (din partea liderilor occidentali n. red): ”Trebuie”, ”Aveţi obligaţia”, ”Vă avertizăm serios”. Dar cine sunteţi voi? Ce drept aveţi să avertizaţi pe cineva? Probabil ar fi timpul să renunţaţi la această aroganţă, să nu vă mai comportaţi în acest mod cu lumea întreagă. Ar fi timpul să renunţaţi la această gândire, rămasă din epoca domniei coloniale. Acea epocă s-a terminat demult şi nu se va mai întoarce vreodată”, a spus Putin la Clubul de Discuţii de la Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci.

”Toată lumea îşi dă seama că în sistemul internaţional în care domneşte arbitrariul (...) oricine poate fi atacat pentru simplul motiv că el sau ţara sa nu este pe placul hegemonului, care şi-a pierdut simţul măsurii şi, aş spune, simţul realităţii. Din nefericire, trebuie să admitem că omologii noştri din Occident şi-au pierdut simţul realităţii”, a remarcat preşedintele rus.

”Noi am încercat mereu şi încercăm în continuare să oferim soluţii care ţin cont de interesele tuturor, dar interlocutorii noştri din Occident par să fi uitat complet de concepte precum reţinerea rezonabilă, compromisul, disponibilitatea de a renunţa la ceva pentru a ajunge la un rezultat acceptabil pentru toată lumea. Ei sunt cu adevărat obsedaţi de un singur lucru: să-şi atingă interesele cu orice preţ. Dacă aceasta este alegerea lor, hai să vedem ce va rezulta din asta!”, a spus Putin mai departe.

”Noi suntem confruntaţi în principal cu sarcina de a construi o nouă lume”, o lume multipolară, şi-a enunţat Putin obiectivul în politica externă. Prin urmare, a argumentat el, ofensiva rusă în Ucraina nu este un ”conflict teritorial”, ci un eveniment care trebuie să determine ”principiile pe care va fi fondată noua ordine mondială”.

Vorbind tot despre războiul din Ucraina, preşedintele rus a susţinut că aceasta a fost provocat de Occident, întrucât Statele Unite sunt un ”hegemon” care se consideră deţinătorul adevărului absolut pe Planetă. ”Nu noi am început aşa-numitul război în Ucraina. Dimpotrivă, noi încercăm să-l încheiem„, a spus Putin, susţinând că armata ucraineană a pierdut circa 90.000 de soldaţi numai de când a lansat contraofensiva din vara care a trecut.

No matter how much Putin tries to make himself look like a competent politician, his true nature as a gopnik from St. Petersburg always shows itself.

By the way, these words perfectly illustrate the fact that Putin does not care at all about all attempts of negotiations, either… pic.twitter.com/tj9PPhHdVK