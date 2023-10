Cum ar putea evita Putin o nouă mobilizare nepopulară. Dezvăluiri despre grupul Redut, înființat de un fost agent KGB

Compania militară privată rusă Redut recrutează mercenari, inclusiv foşti luptători din Grupul Wagner, sub paravanul unor ”voluntari”, afirmă spionajul militar britanic într-o actualizare a situaţiei de pe front publicată luni, 16 octombrie.

Potrivit sursei citate, în spatele Redut stau serviciile de informaţii ale armatei ruse, GRU, iar în felul acesta, Vladimir Putin evită o ”mobilizare nepopulară”, scrie POLITICO.

Nota Ministerului britanic al Apărării precizează că serviciile de informaţii militare ruseşti, GRU, finanţează şi supervizează probabil activităţile grupului Redut, care a fost implicat în lupte în regiunile ucrainene Doneţk, Harkov, Kiev şi Lugansk de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 October 2023.

