Momentul rarisim când o rachetă de croazieră rusească este interceptată și doborâtă de un soldat ucrainean VIDEO

Momentul în care o rachetă lansată de ruși asupra Ucrainei a fost interceptată și distrusă de un soldat a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare.

Înregistrarea a fost postată pe 10 octombrie, ziua în care Statul Major General a anunțat că soldații ucraineni au doborât 43 din cele 84 de rachete lansate în doar o zi de Rusia.

Conform Ukraine Weapons Tracker, racheta de croazieră care apare în video a fost interceptată cu ajutorul unui sistem antiaerian portabil, cu rază scurtă de acțiune, de tip Igla, de fabricație rusească.

#Ukraine: Not all of the cruise missiles fired into Ukraine from Russian aircraft and ships hit their target- here we see extremely rare footage of Igla MANPADS being used to take down a Russian missile on its way to the target. pic.twitter.com/zzajBZljnq