Rusia se pregătește să atace Ucraina cu o rachetă intercontinentală? Zvonul care a pus pe jar Ucraina și SUA. Reacția spionajului ucrainean a fost dură

Statele Unite au anunțat că închid ambasada de la Kiev deoarece au primit informații că urmează un atac aerian rusesc puternic. Grecia, Italia și Spania au luat aceeași decizie, dar România nu. Panica ar fi venit din cauza unor informații că Rusia s-ar pregăti să atace capitala Ucrainei cu o rachetă intercontinentală, capabilă să fie dotată cu focos nuclear, dar înarmată convențional.

După anunțul închiderii ambasadei SUA din Ucraina, a apărut informația că decizia a fost luată deoarece Kievul urmează să fie lovit de o rachetă RS-26 Rubej. Lansarea ar fi fost pregătită în poligonul Kapustin Yar de lângă Astrahan, sudul Rusiei, folosit pentru testarea de asemenea arme intercontinentale.

Informația a apărut pe Telegram, de unde a fost preluată și răspândită de presa de stat rusă, de presa ucraineană, dar și de analiști militari pro-Ucraina cu sute de mii de următori, care dau informații de încredere.

russia is saying that they will use the Rubezh SSM with a conventional warhead today...

this is a huge reach to employ a nuclear rocket that russia does not have many of that is hugely expensive.

this is NOT something that a winning country does. pic.twitter.com/AZKt6P2Chw