Rusia a lansat o rachetă intercontinentală, anunță chiar aviația Ucrainei. Un mare oraș a fost ținta. Care au fost consecințele VIDEO

Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală împotriva Ucrainei, așa cum se zvonea încă de ieri că se pregătește. Ținta a fost orașul Dnipro, important centru industrial al Ucrainei.

Aviația ucraineană a făcut anunțul, în bilanțul zilnic de atacuri rusești care au avut loc peste noapte.

„În dimineața zilei de 21 noiembrie 2024, între orele 05:00 și 07:00, trupele ruse au atacat orașul Dnipro (întreprinderi și infrastructură critică) cu rachete de diferite tipuri. În special, a fost lansată o rachetă balistică intercontinentală din regiunea Astrahan a Federației Ruse, o rachetă aerobalistică Kh-47M2 „Kinjal” dintr-un avion de luptă MiG-31K și șapte rachete de croazieră Kh-101 de la bombardiere strategice Tu-95MS (lansare zona - regiunea Volgograd) din regiunea Tambov.

Forțele aeriene au distrus șase rachete X-101. Celelalte rachete - fără consecințe semnificative.” a transmis Aviația Ucrainei pe Telegram.

Aviația nu a intrat în detalii despre ce tip de rachetă a fost vorba, dar zvonurile de ieri vorbeau că Rusia se pregătește să lanseze o rachetă RS-26 Rubej. Imagini cu momentul presupusului impact au apărut pe social media.

Allegedly the moment Dnipro was hit by an ICBM