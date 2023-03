Momentul în care o rachetă defectă a rușilor se prăbușește într-o zonă rezidențială de la granița cu Ucraina, la scurt timp după lansare VIDEO

O rachetă rusească s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din orașul Belgorod, aflat de granița cu Ucraina, potrivit unor imagini distribuite pe rețelele de socializare de New Voice of Ukraine.

Racheta își schimbă brusc traiectoria și lovește localitatea aflată în apropierea graniței cu Ucraina.

Potrivit Sky News, nu există informații despre posibile victime sau distrugerile cauzate de racheta defectă.

Air raid alert in city of Kyiv due to activity of Russian strategic aviation to the north. Northern oblasts of Kyiv, Chernihiv and Sumy all on alert.

Meanwhile, in Belgorod, Russia, a Russian air defense missile malfunctioned last night and crashed not far from its launch site. pic.twitter.com/LurIR4xJgR