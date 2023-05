Cum arată ”Trembita”, noua rachetă inventată de voluntarii ucraineni VIDEO/FOTO

Mai mulți ingineri voluntari au sărit în sprijinul armatei ucrainene și produc arme improvizate, relatează Kyiv Post.

Recent, site-ul militar Militarnyi a dezvăluit cea mai nouă invenție a acestora. Este vorba despre ”Trembita” - numită ”rachetă a poporului”, dezvoltată de inginerii de la biroul voluntar de proiectare PARS, în colaborare cu grupul antirusesc Vidsich.

”Trembita” a fost creată pe principiul bombei zburătoare germane V-1 din cel de-Al Doilea Război Mondial. Este o rachetă de croazieră de mici dimensiuni, propulsată de un motor pulsejet alimentat cu benzină, potrivit Adevărul. Racheta va fi dotată cu aripi de ghidare și lansată cu o catapultă penumatică. Poate fi încărcată cu un focos exploziv sau termobaric de 20 de kilograme.

Inginerii voluntari au admis că racheta lor improvizată nu va putea lovi cu precizia unui sistem de rachete ghidate cu laser, dar planul lor este să tragă rafale de 20 de rachete pentru ”a copleși apărarea aeriană inamică și a lovi ținte aflate la o distanță suficientă”. Grupul susține că noua armă are o rază de acțiune de până la 140 de kilometri.

Inginerii ucraineni dezvoltă și drone de atac la sol. ”Gnom Kamikaze” va putea transporta un dispozitiv exploziv de opt kilograme, sub un vehicul inamic înainte de a-l detona.

Testing the new Ukrainian ground-based kamikaze drone, the payload consists of two TM-62 anti-tank mines. As you can see with devastating results, imagine hundreds or thousands of these swarming russian trenches 😏 pic.twitter.com/BfR0Nxguwj