Noile rachete primite de ucraineni de la SUA. Soldații, uimiți de capabilitățile lor în timpul testării VIDEO

Armata ucraineană a făcut public un videoclip prin care anunță că a primit un nou tip de rachetă produsă în SUA.

Videoclipul a fost distribuit de site-ul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere.Potrivit administratorului site-ului, racheta prezentată este din ”familia” TOW (”Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided”) - un model BGM-71H-1-RF TOW BB.

Fiind ghidate prin frecvențe radio, aceste rachete au fost proiectate să fie folosite împotriva unor poziții fortificate. Pot penetra cu ușurință ziduri cu o grosime de până la 20 de centimetri, chiar dacă sunt dublu ranforsate.

În timpul testării, militarii ucraineni s-au declarat încântați de capabilitățile remarcabile ale noii rachete. Lansatorul rachetei a fost montat pe un vehicul Humvee, primit tot din SUA.

#Ukraine: Another missile type from the TOW family is now confirmed to be used by the AFU- this time a 🇺🇸 BGM-71H-1-RF TOW BB missile, guided via a radio-frequency link.

Designed to defeat fortifications, it can make a ~60cm hole in an 20cm thick double-reinforced concrete wall. pic.twitter.com/wSwaFW98yA