Șeful republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadîrov, a declarat că, dacă ar fi în locul președintelui rus, Vladimir Putin, ar ocupa toate țările din Europa care sunt aliatele SUA.

Într-un videoclip postat pe canalul său de Telegram, Kadîrov a cerut continuarea ”operațiunii militare speciale” a Rusiei în Ucraina până când țările occidentale vor ridica sancțiunile împotriva Moscovei.

„Nu numai că vom învinge Ucraina, vom învinge atât NATO, cât și aliații NATO din jurul nostru”, a spus Kadîrov.

In his latest video, Ramzan Kadyrov explains what he'd do if he were in charge of Russia pic.twitter.com/8esP2ENwVs