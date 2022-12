Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a fost protagonistul unui moment penibil, care a fost transmis în direct la televiziunea rusă.

Cunoscut și drept ”comandantul trupelor TikTok”, în urma postărilor dese pe rețelele de socializare, Kadîrov a vrut de data aceasta să impresioneze apucându-se să facă flotări.

Deși cei prezenți îl aplaudau, în videoclip se observă că ”exercițiul fizic” a fost mai degrabă o bâțâială ridicolă. Obosit chiar și după acest efort, liderul cecen se oprește pentru a-și desface haina.

At that moment, many hoped that Kadyrov would have a heart attack, but the New Year's miracle did not happen. pic.twitter.com/qkMOFUpP68