Ramzan Kadîrov susține că Rusia va cuceri Kievul și Odesa anul acesta: ”Suntem gata să mergem chiar şi în America” VIDEO

Liderul pro-Kremlin al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a declarat luni, 13 februarie, că, pentru a garanta securitatea Rusiei, forţele sale armate ar trebui să cucerească oraşele ucrainene Odesa (important port la Marea Neagră, în sud) şi Harkov (nord-est), relatează EFE şi canalul de televiziune ucrainean TSN.

”Minimul ce trebuie făcut este să luăm Odesa şi Harkovul şi să asigurăm securitatea statului nostru”, a declarat Kadîrov într-un interviu acordat prezentatoarei TV şi propagandistă a Kremlinului Olga Skabeeva pentru postul public de televiziune Rossia-1.

Vorbind despre obiectivele Rusiei, el a mai susținut că Rusia are forţele necesare pentru a cuceri capitala ucraineană.

”Avem resursele necesare ca să ajungem la Kiev şi a-l captura”, a afirmat şeful prorus al Ceceniei în acelaşi interviu.

Potrivit acestuia, Rusia este capabilă să îşi atingă obiectivele în Ucraina până la sfârşitul anului 2023.

”Unii vorbesc despre un an, doi sau trei ani. Cred că ne vom atinge obiectivele 100% până la sfârşitul acestui an”, a adăugat el.

Kadîrov a mai spus că forţele ruse nu şi-au folosit întregul potenţial în campania lor în Ucraina, de la a cărei declanşare de către Kremlin se va împlini un an la 24 februarie.

”Trebuie să dăm poporului ucrainean posibilitatea de a face o alegere (...). Dacă lucrurile continuă în acelaşi mod şi ei continuă să tragă asupra teritoriului nostru (...), ni se va epuiza răbdarea şi ni se va ordona să terminam totul rapid”, a opinat el.

Până în prezent, a susţinut liderul cecen, Rusia nu a mobilizat ”nici măcar 20%” din potenţialul său militar.

