Tanc rusesc, filmat când se învârtea în cerc, fără oprire. Explicația macabră după atacul ucrainenilor VIDEO

Un tanc rusesc a fost filmat în timp ce se învârtea în cerc, pe frontul din Ucraina.

Filmarea, care a fost distribuită pe rețelele de socizaliare, a fost făcută dintr-o dronă.

În imagini apare un tanc rusesc T-80V care se învârte în cerc fără să se oprească, după ce una dintre șenile a fost distrusă.

Explicația este fie că membrii echipajului au murit, fie că au fost grav răniți, încât nu mai pot controla tancul.

”Un tanc rusesc T-80BV a fost lovit de ucraineni, pierzând o șenilă. Echipajul a fost ucis/rănit, dar motorul încă funcționa, ceea ce a dus la un nesfârșit șir de cercuri”, scrie Ukraine Weapons Tracker pe Twitter.

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was hit by Ukrainian fire, losing a track and with the crew killed/wounded- but the engine was still running, leading to a never ending collection of circles. pic.twitter.com/xIX5pPMEAH