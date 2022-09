Primul raport al experților internaționali care au inspectat centrala atomică de la Zaporojie: ”Situaţia este fără precedent”

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a publicat marți, 6 septembrie, raportul despre siguranţa nucleară şi situaţia securităţii la centrala nucleară Zaporojie, ocupată de ruşi, din sud-estul Ucrainei, relatează The Guardian.

AIEA a avertizat că există o ”necesitate urgentă de măsuri provizorii pentru a preveni un accident nuclear” la centrala de la Zaporojie, subliniind că este ”serios îngrijorată” de situaţia din interiorul instalaţiei.

Situaţia din Ucraina este ”fără precedent”, menţionează raportul.

”Este pentru prima dată când are loc un conflict militar în mijlocul facilităţilor unui mare program nuclear de energie. Un accident nuclear poate avea efecte grave în interiorul ţării şi în afara graniţelor acesteia”, se mai arată în raport.

AIEA a mai precizat că ”până la încheierea conflictului şi restabilirea condiţiilor stabile, este nevoie urgentă de măsuri provizorii pentru prevenirea unui accident nuclear rezultat din daune fizice cauzate de mijloace militare”.

”Acest lucru poate fi realizat prin înfiinţarea imediată a unei zone de siguranţă şi protecţie a securităţii nucleare”, conform raportului.

🚨 New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

📑 https://t.co/Qy45ajMcxE pic.twitter.com/BnrxBscYSS