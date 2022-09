Fenomen bizar după atacul rușilor în orașul natal al lui Zelenski. Râul Inhuleț, ”însângerat” FOTO

Apa râului Inhuleț a devenit roșie, la o zi după atacul cu rachete al Rusiei asupra orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog.

Mai multe rachete au fost lansate asupra orașului, în atac fiind lovit un baraj.

În urma daunelor provocate, nivelul apei râului Inhuleț a crescut îngrijorător, mai multe străzi și locuințe fiind inundate. Se estimează că nivelul a crescut cu 2,5 metri după ce rachetele de croazieră Kinzhal și Iskander au lovit rezervorul Karachunivske.

Ulterior, presa din Ucraina a postat imagini cu râul care pare însângerat.

