Preşedintele rus Vladimir Putin afirmă vineri, 17 mai, în China, că atacurile armatei ruse din nord-vestul Ucrainei sunt de fapt un răspuns față de atacurile ucrainene pe teritoriul rus, transmite AFP.

Putin mai spune că Moscova nu intenționează „la ora actuală” să cucerească marele oraș ucrainean Harkov.

„Am spus în mod public că, dacă asta va continua, vom fi obligaţi să creăm o zonă de securitate, o zonă sanitară”, a declarat vineri, 17 mai, într-o conferinţă de presă la Harbin, în China, în a doua zi a unei vizite de stat, Vladimir Putin.

Putin says, as a dwarf between two huge Chinese vases, that capturing Kharkiv is not part of Russia's current plan. It’s the fault of Ukraine.

“As for what is happening in the Kharkiv direction. This is also their (Ukraine’s) fault, because they shelled and continue,… pic.twitter.com/QKKZgt8oWJ