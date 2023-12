În seara zilei de sâmbătă, 23 decembrie, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra cartierelor rezidențiale din Herson, declanșând mai multe incendii în oraș, conform declarațiilor lui Roman Mrochko, șeful administrației militare a regiunii Herson, transmise pe canalul său de Telegram, scrie Ukrainska Pravda.

„Forțele de ocupație ruse au efectuat un atac pe scară largă în Herson în jurul orei 18:00.

S-au auzit explozii puternice în mai multe cartiere ale orașului. Ulterior, au izbucnit mai multe incendii. Ca de obicei, inamicul a atacat cartierele rezidențiale”, a spus Mrochko.

Anterior, acesta a spus că forțele ruse au atacat cartierele rezidențiale din Herson în această după-amiază, scrie hotnews.ro

⚡️ Russia attacks Kherson causing explosions, fires.

Explosions and fires erupted in Kherson after Russian forces attacked the city on Dec. 23, the head of the city's military administration, Roman Mrochko, said. No casualties were mentioned.

📷 Roman Mrochko/Telegram pic.twitter.com/OqlmeBhyOA