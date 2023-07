Rusia a atacat masiv sâmbătă noapte, 23 iulie, oraşul-port Odesa, a anunţat guvernatorul regiunii, raportând moartea unui civil şi peste 15 răniţi, printre care copii, notează AFP, citat de Agerpres.

Catedrala "Schimbarea la Față" din Odesa a fost distrusă parțial ca urmare a unei lovituri cu rachete rusești - potrivit unor imagini apărute pe reţelele sociale. Atât zona altarului, cât și restul catedralei au suferit daune semnificative. Jumătate din catedrală a rămas fără acoperiș. Pilonii centrali și inclusiv fundația au fost sparte. Toate ferestrele au fost smulse din cauza suflului exploziei. Zona de la intrarea în catedrală, acolo unde se află pangarul, a luat foc.

During tonight’s missile attack, Russia hit and partially destroyed the Transfiguration Orthodox Cathedral in Odesa

One of the most beautiful churches in the city, it was built in 1794, then blown up by Stalin in 1936, and rebuilt during Independent Ukraine.

