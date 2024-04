Atac cu drone ucrainene la o fabrică din Tatarstan, la peste 1.100 km de graniţa cu Ucraina. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO

Autoritățile ruse au anunțat că un atac cu drone a vizat marţi, 2 aprilie, fabrici din Tatarstan, la peste 1.100 km de graniţa cu Ucraina, şi a făcut cel puţin şase răniţi, transmit AFP şi Reuters.

Atacul nu a produs pagube grave.

„Un atac cu drone aeriene a fost efectuat în această dimineaţă împotriva unor fabrici din Tatarstan situate la Elabuga şi Nijnekamsk”, a declarat serviciul de presă al liderului Tatarstanului Rustam Minnihanov într-un comunicat pe aplicaţia Telegram, citat de France Presse.

Long range drones hit targets in Tatarstan, Russia. Factories in Yelabuga and Nizhnekamsk were attacked. Moment of the arrivals were captured.

The targets are around 1,200km from the Ukrainian border.

