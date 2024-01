Rusia acuză Ucraina de ”un act de terorism monstruos” după atacarea terminalului de gaze naturale din Ust-Luga VIDEO

Rusia acuză luni, 22 ianuarie, Ucraina de atacarea duminică, 21 ianuarie, a terminalului de gaze naturale din portul Ust-Luga, în apropiere de Sankt Petersburg, situat pe malul rus la Marea Baltică, la aproximativ 900 de kilometri de frontiera cu Ucraina, relatează AFP.

Un alt atac al Ucrainei a avut loc duminică, 21 ianuarie, în orașul Donețk, unde au murit 27 de oameni.

”Regimul de la Kiev continuă să-şi arate faţa bestială, lovind infrastructuri civile”, a acuzat într-o conferinţă de presă un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Pekosv.

It seems a long-range 🇺🇦 drone attack has hit the important 🇷🇺 Ust-Luga oil export terminal in the innermost part of the Gulf of Finland. pic.twitter.com/r7obaheSfw