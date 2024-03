Un mort și mai mulți răniți într-un atac ucrainean asupra regiunii Belgorod. „Lovitura a avariat trei unităţi medicale”

Guvernatorul local, Viaceslav Gladkov a anunțat că o persoană a fost ucisă şi mai multe rănite vineri dimineaţă, 22 martie, într-o lovitură aeriană asupra regiunii ruse Belgorod de la graniţa cu Ucraina şi vizată de numeroase atacuri, transmite France Presse.

Ministerul Apărării rus susține că a distrus vineri dimineaţă opt rachete deasupra regiunii Belgorod.

„O lovitură din nou. Din păcate, o persoană a murit”, a scris Viaceslav Gladkov pe aplicaţia de mesagerie Telegram, precizând că victima este o femeie. „Sunt oameni răniţi”, a spus el.

Potrivit primelor informaţii, lovitura a avariat trei unităţi medicale şi mai multe case, a adăugat Gladkov.

Today's rocket attack on Kiev by Russia was clearly not enough. More radical action is needed.

Today's video footage shows the AFU strike on the territory of the Belgorod Arena sports complex and the consequences of arrival.

https://t.co/Xjx6no8CJS pic.twitter.com/h6kvg8K5ME