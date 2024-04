Armata rusă afirmă că a distrus șase rachete ATACMS de fabricaţie americană pe frontul din Ucraina FOTO/VIDEO

Armata rusă a anunţat marţi, 30 aprilie, că sistemele sale de apărare aeriană au doborât şase rachete ATACMS (Army Tactical Missile Systems) produse în SUA şi lansate de Ucraina în ultimele 24 de ore, relatează Reuters.

Washingtonul a trimis în secret Kievului rachetele cu rază lungă de acţiune ca parte a unui pachet de ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari, aprobat de preşedintele american Joe Biden la 12 martie, a declarat săptămâna trecută un oficial american.

Trimiterea sau nu a rachetelor ATACMS cu o rază de acţiune de până la 300 km a fost un subiect de dezbatere în cadrul administraţiei Biden timp de luni de zile.

