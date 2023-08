Reacția dură a Ucrainei după ce un oficial NATO i-a sugerat să cedeze teritoriile ocupate de Rusia în schimbul aderării la alianță

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins ferm marți, 15 august, varianta ca țara sa să accepte cedarea unor teritorii ocupate de Rusia în schimbul aderării la NATO.

O afirmație în acest sens a fost făcută de un înalt oficial al NATO.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Podoliak a catalogat propunerea ca fiind ”ridicolă”.

”Asta înseamnă să alegeți în mod deliberat înfrângerea democrației, să încurajați un criminal global, să păstrați regimul rus, să distrugeți dreptul internațional și să transmiteți războiul altor generații”, le-a transmis oficialul ucrainean liderilor occidentali.

El a subliniat necesitatea ca președintele rus Vladimir Putin să fie pedepsit pentru crimele de război. În caz contrar, va provoca noi conflicte, a mai avertizat Podoliak.

”Dacă Putin nu suferă o înfrângere zdrobitoare, regimul politic din Rusia nu se schimbă și criminalii de război nu sunt pedepsiți, războiul va reveni cu siguranță cu apetitul Rusiei pentru mai mult”, a adăugat consilierul lui Zelenski.

El a adus în discuție riscul de a accepta ”o pace proastă” pentru a păstra ordinea mondială.

”Încercările de a păstra ordinea mondială și de a stabili o ”pace proastă” prin, să fim sinceri, triumful lui Putin nu va aduce pace în lume, ci va aduce atât dezonoare, cât și război. Acest lucru se aplică oricărui format al unei noi ”diviziuni a Europei”: inclusiv sub umbrela NATO. Atunci de ce să propun scenariul înghețului, atât de dorit de Rusia, în loc să grăbim aprovizionarea cu arme? Ucigașii nu ar trebui încurajați de indulgențe îngrozitoare...”, a conchis Podoliak.

